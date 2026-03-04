乃木坂46」41stシングルのセンター・池田瑛紗（23）が4日までに更新されたTBS「サンデージャポン」の公式YouTubeチャンネルに出演し、自身の貯金事情について言及する場面があった。元衆院議員でタレント・杉村太蔵による資産運用の講座。そこで「資産運用できるぐらいの貯金はありますか?」と質問されると、池田は「うちのお財布は、お母さんが握っています。お母さんのみぞ知るところです。お小遣い制です」と答える。