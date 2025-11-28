11月27日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2・2歳・ダ1400m）は、鮫島克駿騎乗の3番人気、トウカイマシェリ（牝2・栗東・高柳大輔）が勝利した。3/4馬身差の2着にゴッドバロック（牡2・北海道・角川秀樹）、3着に2番人気のラッキーキッド（牡2・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:29.8（稍重）。1番人気で田口貫太騎乗、ローズカリス（牝2・栗東・大橋勇樹）は、5着敗退。3番人気のトウカイマ