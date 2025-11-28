11月27日、園田競馬場で行われた11R・兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2・2歳・ダ1400m）は、鮫島克駿騎乗の3番人気、トウカイマシェリ（牝2・栗東・高柳大輔）が勝利した。3/4馬身差の2着にゴッドバロック（牡2・北海道・角川秀樹）、3着に2番人気のラッキーキッド（牡2・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:29.8（稍重）。

1番人気で田口貫太騎乗、ローズカリス（牝2・栗東・大橋勇樹）は、5着敗退。

3番人気のトウカイマシェリが中団から差し切り、2度目のダート挑戦で重賞初制覇を飾った。2着はゴッドバロック、3着にラッキーキッド入った。兵庫に転入してから兵庫ジュベナイルカップ、ネクストスター園田で重賞を連勝していたエイシンイワハシルは直線でじわじわと差を詰めてきたが4着だった。

兵庫ジュニアグランプリ・トウカイマシェリと鮫島克駿騎手（提供：兵庫県競馬組合）

ハナを切ったエコロレーヴを筆頭にローズカリス、スペシャルチャンスの3頭がハイペースで後続を離したが、3角で先行馬は一杯になった。そこに襲いかかってきたのが、中団で脚をためていたトウカイマシェリ。直線の入口でエコロレーヴを外から捉えて先頭に立つと、内からゴッドバロックが並びかけてきたが、最後は3/4馬身振り切った。

鞍上の鮫島克駿騎手は「ゆっくり自分のリズムで行って末脚を生かす競馬を思い描いていたので、その通りの競馬ができました。1400mでも大丈夫でした」と振り返った。今後は未定だが、「芝でもダートでも大丈夫なので芝を含めて考えます」と高柳大輔調教師。夢が広がる1勝となった。

トウカイマシェリ 5戦2勝

（牝2・栗東・高柳大輔）

父：ドレフォン

母：トウカイミステリー

母父：キングカメハメハ

馬主：内村正則

生産者：平野牧場

【全着順】

1着 トウカイマシェリ 鮫島克駿

2着 ゴッドバロック 阿部龍

3着 ラッキーキッド 戸崎圭太

4着 エイシンイワハシル 大山龍太郎

5着 ローズカリス 田口貫太

6着 エコロレーヴ 吉村智洋

7着 クリスタルピット 竹村達也

8着 エイシンリガーズ 鴨宮祥行

9着 スペシャルチャンス 落合玄太

10着 サフラナール 土方颯太

11着 サンフラワームーン 井上瑛太

12着 ストロングボンド 佐々木大輔