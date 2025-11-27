高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定し「存立危機事態になり得る」と国会発言し、中国側が猛反発している問題で、中国軍のＸ（ツイッター）が２６日、中国国防省の報道官が「日本がレッドラインを越え、災いを招けば、重い代償を払うことになる」と警告したと伝えた。小泉進次郎防衛相が２５日の会見で、中国が批判している台湾から約１１０キロの与那国島へのミサイル部隊配置計画に関して、防衛目的で他国を攻撃するも