卓球の世界選手権団体戦（２８日開幕、ロンドン）に向けて日本代表が合宿を行う中、女子のエース・早田ひな（２５）＝日本生命＝は打倒中国を掲げ「スーパー攻撃型」の新スタイルを取り入れている。２０２４年のパリ五輪後から、ほかの選手の試合動画を見て勉強にも励んでいる最中。１９７１年の名古屋大会以来５５年ぶりの金メダルへ、早田の進化とは。ロサンゼルス五輪まで２年。早田は新境地に向かっていた。現在は目先の大