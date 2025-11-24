独立して働く友人が、ついに年収1000万円に到達したという知らせを聞くと、思わず「すごい！ 」と声が出てしまいます。 しかし同時に、「実際にはどれくらい手元に残るのか？ 」という素朴な疑問も湧いてきます。会社員の年収1000万円と、個人事業主の売上1000万円は、実はまったく意味が異なります。 ここでは、個人事業主として年収1000万円を達成した場合の手取りについて、わかりやすく整理してご紹介します。