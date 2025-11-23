¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¹ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF ¤Î¿û¸¶Í³Àª¤¬»×¤ï¤º¾Î»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¤«¤éÀµGK¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ±Î½¤Î¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡ÊÆüËÜÌ¾¡¨Ä¹ÅÄßº¡Ë¤À¡£¡Ö21ºÐ¤ÇÆ²¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×³«Ëë¤«¤éÀµGK¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤Ç£²»î¹ç·ç¾ì¤·¤¿¡£Âè£²GK¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹¥É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¥ë¥¹