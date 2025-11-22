クラウドナインが、音楽フェスティバル『CLOUD NINE presents “Zipangu”JAPANESE MUSIC EVENT 2026』をアメリカ ロサンゼルスエリアのBrookside at The Rose Bowlにて2026年5月16日（日本時間5月17日）に開催する。 （関連：クラウドナイン代表取締役社長・千木良卓也が振り返る2024年「いちばん避けたいのは後悔すること」J-POPの海外確立を見据えて） 本イベントは、国内アーティストのみが出演する海外音楽フェ