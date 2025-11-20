ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が11月21日にリリースする2ndソロミニアルバム『ELSE』のタイトル曲「SATURDAY PREACHER」のティザー映像が公開され、新鮮なビジュアルに注目が集まっている。 【動画】「かっこよさに震える」チャウヌMVティザー映像【写真】②～④圧巻の美しさ！コンセプトフォト1＆2（各2本）⑤⑥ファンミーティングでは凛々しい王子様姿も