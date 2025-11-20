ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が11月21日にリリースする2ndソロミニアルバム『ELSE』のタイトル曲「SATURDAY PREACHER」のティザー映像が公開され、新鮮なビジュアルに注目が集まっている。

【動画】「かっこよさに震える」チャウヌMVティザー映像 【写真】②～④圧巻の美しさ！コンセプトフォト1＆2（各2本） ⑤⑥ファンミーティングでは凛々しい王子様姿も

■ふたりのチャウヌが交錯、「SATURDAY PREACHER」ティザー映像

「SATURDAY PREACHER」は、チャウヌが入隊直前にソウルと東京で開催したファンミーティング『THE ROYAL』で先行披露された楽曲。今回の映像では、疾走感あるサウンドに乗せてチャウヌが登場し、オーディオミキサーを操作、鋭く強い眼差しが大写しになる。白シャツに黒ネクタイ、黒のレザージャケットを羽織ったチャウヌの顔には傷の跡も。そして赤チェックシャツを纏った“もうひとりのチャウヌ”がフラッシュバックのように登場。ふたりのチャウヌが交錯する演出が、謎めいた世界観を一層引き立てる。

ラストには、涙を湛えながら怒りの感情を宿したような瞳が映し出され、MV本編への期待を高めている。

SNSでは、「見たことない表情でドキドキ」「かっこよさに震える」「目力にゾクゾクする」「イントロ聞くとファンミを思い出す」「ダークウヌも素敵」など絶賛コメントが寄せられている。

■チャウヌ、愛犬を抱いた爆イケ白Tジーンズ＆レトロさ漂うファッション、異なる魅力のコンセプトフォト

なお、ティザー映像に先立ち、公式Xには、アルバムのコンセプトフォトが公開。“コンセプト1”では、白Tシャツにジーンズのシンプルなイケメンスタイルで愛犬ドンドンを抱く姿を披露。2つ目のコンセプトでは、70年代のディスコファッションを思わせるスタイルでクールに決め、2つの異なるビジュアルでファンを魅了している。

■写真：ファンミーティング『THE ROYAL』では王子様姿を披露