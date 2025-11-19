氷川きよし、約3年ぶりに『週刊女性』に降臨!【写真】1月スタートの特別公演のビジュがクールすぎる氷川きよし「そんなになります？それだけ年を重ねたってことですね（笑）。でも『週刊女性』さんは、休み中もいつも見てましたよ」「休むべきときに休んだって感じ」'22年末の『NHK紅白歌合戦』出場後、'23年から歌手活動を休止。1年8か月の充電期間を経て、'24年8月に再スタートを切った。そもそも、どうして休養しようと思