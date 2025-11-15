お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が14日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。「バケモノと思った」芸人について言及した。粗品は「最近、バケモノやなコイツと思ったのはクロコップ。片方の人が、先輩か後輩か分からんけど」と前置きした上で「目隠しで桃鉄やってるの知らん？」と投げかけた。お笑いコンビ、クロコップのしょうたの特技は目隠し