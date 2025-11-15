¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÂ¿¤¯¤Î¡ËÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç15Ç¯Á°¤ÎÉþ¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×11·î14Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¶ì¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¡ÖÅúÊÛ¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬µÄ°÷ºÐÈñ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜÌò¿¦Ê¬¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò¡¢ÅöÌÌ¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Î°ÂÆ£ÍµµÄ°÷¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¹ñÌ±¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ­²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢µë