¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ÊÂ¿¤¯¤Î¡ËÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç15Ç¯Á°¤ÎÉþ¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡11·î14Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¶ì¾Ð¤¬Ï³¤ì¤¿¡£
¡ÖÅúÊÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬µÄ°÷ºÐÈñ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÉÜÌò¿¦Ê¬¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ò¡¢ÅöÌÌ¡¢¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î°ÂÆ£ÍµµÄ°÷¤¬¡Ø¤³¤ì¤«¤é¹ñÌ±¤ÎµëÍ¿¤ò¾å¤²¡¢·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢µëÍ¿¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Î¤Ï¡Ê¹ñÌ±¤Ë¡ËµÕ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢¡Ø¡Ê³°¸ò¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¡ËÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£°ÂÊª¤ÎÉþ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÍÎÉþ¤Î¹ØÆþ¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È15Ç¯Á°¤ÎÉþ¡ÉÅúÊÛ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ø¤¢¡¢ÃÂÀ¸Æü¤È¤«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ù¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¡¢°Ñ°÷²ñ¼¼¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼ÁÌä¤¹¤ë°ÂÆ£µÄ°÷¤Î¸åÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï¡È¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤ÊµÄ°÷¤òÃæ·Ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎµíÅÄçýÍ§µÄ°÷¤Ç¤¹¡£ºÂÀÊ¤¬¼ÁÌä¼Ô¤Îº¸¼Ð¤á¸å¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÁÌä¼Ô¤ò±Ç¤¹¤È¡¢É¬¤º¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡16Ç¯´Ö¡¢NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤ª»ý¤Á¤ÎÍÎÉþ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÍÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤â¡¢°Ø»Ò¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤â¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈþ¤·¤¯¤ß¤¨¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥À¥é¥Ã¤ÈºÂ¤ëÃËÀµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËµíÅÄµÄ°÷¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬¡È15Ç¯Á°¤ÎÍÎÉþ¡É¤ÎÅúÊÛ¤ò¤·¤¿Æü¤â¡¢µíÅÄµÄ°÷¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÁõ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤â
¡Ô¸å¤í¤Ë±Ç¤ê¹þ¤àµíÅÄ¤Þ¤æ¤µ¤ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤·¤º¤á¡¢±ÊÅÄÄ®¤Î¡È¤ª¤·¤ã¤ìÈÖÄ¹¡É¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµíÅÄµÄ°÷¤ÏÆü¾ï¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÊ¸¶ñ¤â¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡£ÅöÁªÄ¾¸å¡¢ËÜ»ï¤¬µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢½ñÎà¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤â¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë´é¡×¤ÎÈ´¤¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¯ºöÎ©°Æ¤Ç¤â¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
