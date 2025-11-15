ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 妊娠中の社員に「俺の子か？」と軽口？東海テレビ会長のセクハラ会食… 東海テレビ セクハラ ゴシップ デイリー新潮 妊娠中の社員に「俺の子か？」と軽口？東海テレビ会長のセクハラ会食の詳細 2025年11月15日 11時8分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2022年前後に東海テレビ会長が開いたという会食について週刊新潮が報じた 会に出席した妊娠中だった派遣社員の30代女性のおなかに頬を寄せたという 「俺の子か？」と喜々とした表情で軽口まで叩いたと同席した関係者が語った 記事を読む おすすめ記事 【速報】中国が日本への渡航を控えるよう注意喚起「日本の指導者の挑発的発言が滞在する中国人に重大なリスク」 2025年11月15日 2時44分 「電子レンジ、サランラップ、缶詰…に共通するものは？」国民・榛葉幹事長が突然のクイズ…高市総理が“即答した答え” 2025年11月14日 6時0分 【速報】「Aぇ！group」草間リチャード敬太さん(29)を略式起訴 公然わいせつの罪 東京区検 2025年11月13日 16時39分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分 楽天、携帯重荷で赤字1512億円 2025年11月13日 16時32分