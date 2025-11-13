東海テレビ、会長セクハラ報道受け声明オリコンニュース

東海テレビ、小島浩資会長のセクハラ報道をうけ声明発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 一部週刊誌で小島浩資会長のセクハラ報道があった東海テレビ
  • 13日に公式サイトを更新し、記事への対応について声明を発表した
  • 「客観的に確認するため、外部メンバーを含む調査体制を設ける」とした

◆東海テレビが一部週刊誌報道への声明を発表

当社会長・小島浩資に関する記事が掲載されました

www.tokai-tv.com
記事を読む

