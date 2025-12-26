「ハラスメントの認定がなくても報道機関のトップとして人権問題の認識の甘さは否めない」こうコメントしたのは東海テレビの林泰敬社長。「週刊新潮」が報じた同社の小島浩資会長のセクハラ疑惑をめぐって12月24日の会見で冒頭のように語り、小島氏の取締役および代表取締役会長の辞任を発表した。「週刊新潮」は11月、懇親の場で女性スタッフらに小島氏から不適切な言動があったと写真付きで報道。東海テレビが設置した調査委員会