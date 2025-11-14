◆国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）日本は２６年北中米Ｗ杯出場国のガーナを迎え、２―０の勝利を収めた。南野拓実堂安律がゴールを決めた。＊＊＊ボールを「回収」した先に、佐野の成長があった。前半１６分、鋭いボール奪取から、そのまま縦へ前進。中央へ走り込んだ南野へパスを送り、先制点をアシストした。「（南野が）見えていました。うまく決めてくれた」と手応えを示した。持ち