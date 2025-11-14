巨人からドラフト６位で指名を受けた浦和学院・藤井健翔内野手（１８）が１３日、都内で入団交渉を行い、契約金３０００万円、年俸５４０万円で仮契約を結んだ（いずれも金額は推定）。背番号は自身が憧れる、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）と同じ「９９」に決まった。ヤンキースの９９番は今季、打率３割３分１厘、５３本塁打でア・リーグのＭＶＰ候補とされる。「本当に好きな選手。バッティングを見ていて飽