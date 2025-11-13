歌手の美川憲一が１３日、パーキンソン病であることを公表した。美川は所属事務所を通じ文書を発表。「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーの埋め込む手術を受けたが、その後「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果『パーキンソン病』であることが判明しました」と説明した。「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」といい、今