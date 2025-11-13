ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 美川憲一がパーキンソン病を公表「本人の強い意向」で12月から活動再… 美川憲一 歌手・アーティスト パーキンソン病 芸能人の怪我・病気 ペースメーカー クリスマス デイリースポーツ 美川憲一がパーキンソン病を公表「本人の強い意向」で12月から活動再開 2025年11月13日 13時4分 リンクをコピーする 歌手の美川憲一が１３日、パーキンソン病であることを公表した。美川は所属事務所を通じ文書を発表。「洞不全症候群」と診断され、ペースメーカーの埋め込む手術を受けたが、その後「術後経過は順調だったのですが、リハビリの際に違和感を感じ、再度精密検査を行った結果『パーキンソン病』であることが判明しました」と説明した。「入院による筋力低下もございますが、現在、筋力トレーニングに努めております」といい、今 記事を読む おすすめ記事 美川憲一、パーキンソン病を公表 12月の公演から活動再開へ「本人の強い意向も踏まえ」 「洞不全症候群」術後の精密検査で発覚 2025年11月13日 13時1分 「迷走神経反射の予防法」はどんなことをすれば良い？治療法も医師が解説！ 2025年11月7日 12時30分 “糖尿病患者”や『糖尿病予備軍』は「認知症」のリスクが高いってホント？ 医師に聞きました 2025年11月7日 6時0分 高市首相を熱烈応援で話題！生稲晃子議員 新たな役職を報告「拝命致しました」「確実な賃上げを実現し…」 2025年11月11日 14時25分 中日・高橋周平 左肘じん帯断裂していた 手術せず保存療法で回復順調、現状維持で更改 2025年11月10日 5時45分