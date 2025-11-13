「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、みのやが「売り予想数上昇」で１位となっている。 １３日の東京市場で、みのやは急反落。１２日取引終了後に発表した２６年６月期第１四半期（７～９月）の単独決算がネガティブ視されているようだ。 第１四半期の売上高は５６億２３００万円（７月１８日に東証スタンダード市場に新規上場したため前年同期との比較