「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、みのや<386A.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



１３日の東京市場で、みのやは急反落。１２日取引終了後に発表した２６年６月期第１四半期（７～９月）の単独決算がネガティブ視されているようだ。



第１四半期の売上高は５６億２３００万円（７月１８日に東証スタンダード市場に新規上場したため前年同期との比較なし）、営業損益は６７００万円の赤字となった。新規出店による店舗純増と既存店の好調な推移により売り上げは伸びたが、店舗数拡大に伴って人件費やキャッシュレス決済手数料などが増加したことが損益面に影響した。なお、通期業績予想については売上高２６３億５６００万円（前期比９．７％増）、営業利益７億８６００万円（同１５．９％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS