タカラバイオは大きく売られている。１１日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を５２５億円から４２１億円（前期比６．５％減）へ、営業損益を２５億円の黒字から一転４０億円の赤字（前期２２億６３００万円の黒字）へ下方修正すると発表した。 世界的なライフサイエンス研究市場の低迷が逆風。国内における受託事業の新規案件獲得の未達なども影響する見通し。配当予想も１７円から無配（前期１７円）に