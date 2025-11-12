「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でアジアパイルホールディングスが「買い予想数上昇」５位となっている。 アジアパイルは急反騰、一時１６％を超える上昇で１４００円台まで上値を伸ばし２カ月ぶりに年初来高値を更新した。コンクリートパイルの製造及び施工で業界首位の実力を有するが、大型案件の寄与で業績は急拡大途上にある。１１日取引終了後に２６年３月