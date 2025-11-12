「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１２日午後１時現在でアジアパイルホールディングス<5288.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



アジアパイルは急反騰、一時１６％を超える上昇で１４００円台まで上値を伸ばし２カ月ぶりに年初来高値を更新した。コンクリートパイルの製造及び施工で業界首位の実力を有するが、大型案件の寄与で業績は急拡大途上にある。１１日取引終了後に２６年３月期業績上方修正を発表、営業利益は従来予想の７３億円から９０億円（前期比２．１倍）に大幅増額され、これがポジティブ材料となった。更に株主還元を強化し、今期年間配当は従来計画の４８円に２円増額となる５０円とすることを併せて開示しており、高配当利回りにもマーケットの視線が集まっている。



