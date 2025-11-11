サッカー日本代表は１０日、国際親善試合のガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向け、千葉市内で調整した。合宿初日はＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝ら６人がピッチで軽めの調整。絶対的守護神のＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝が活動直前のケガで不参加となった緊急事態の中、ガーナ戦での出場が濃厚なＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝は正ＧＫ奪取へアピールを誓った。気合