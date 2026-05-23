元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が２２日放送「しくじり先生俺みたいになるな！！」（テレビ朝日系）に出演し、天才サッカー少年と呼ばれた自身の幼少期を語った。４歳からサッカーを始め天才と呼ばれた柿谷氏。当時の心境について「この世に、俺よりサッカーが上手い人間なんかおんの？俺、無敵やん！みんな、練習しても無駄やで！」と振り返った。その言葉通り小学６年生の時でＵ―１２日本代表に初選出。レアルマドリー