日本代表の公式テーマソングとなった特別ユニットJI BLUEによる「景色」日本代表の公式テーマソングとなった特別ユニットJI BLUEによる「景色」日本サッカー協会（JFA）は5月21日、サッカー日本代表「最高の景色を 2026」の公式アンバサダーに就任したJO1とINIによるスペシャルユニット「JI BLUE」による公式テーマソング「景色」の特別映像を公開した。「景色」のBGMと試合のハイライト映像を合わせたもので、ファンからは「