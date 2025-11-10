2026年1月より放送が開始される新作TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）のメインビジュアル＆メインPV、第3弾となるキャスト情報が到着！OP主題歌はPassCode、ED主題歌を田中有紀が担当することが発表された。☆新着ビジュアルやアーティスト写真などをチェック！（写真18点）マイクロマガジン社より発売中の『「お前ごときが魔王に勝てると