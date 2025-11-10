ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 「お前ごときが魔王に勝てると思うな」2026年1月から放送開始 キャンペーン デート アプリ 人生 プレゼント ノベル SNS 主題歌 トレンド アニメの話題 アニメージュプラス 「お前ごときが魔王に勝てると思うな」2026年1月から放送開始 2025年11月10日 18時15分 リンクをコピーする 2026年1月より放送が開始される新作TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）のメインビジュアル＆メインPV、第3弾となるキャスト情報が到着！OP主題歌はPassCode、ED主題歌を田中有紀が担当することが発表された。☆新着ビジュアルやアーティスト写真などをチェック！（写真18点）マイクロマガジン社より発売中の『「お前ごときが魔王に勝てると 記事を読む おすすめ記事 「戦後史で例を見ない重大な結果」と検察 2025年10月28日 15時23分 大河ドラマ「豊臣兄弟！」キービジュアル完成 語りは安藤サクラ 音楽は木村秀彬が担当 2025年11月7日 14時1分 宮原健斗、大森北斗を破り「三冠」防衛…Ｖ３戦を大みそかに指定「挑戦者は名乗りを上げろ。舞台はゼンニチ大みそかだ」…１１・３札幌全成績 2025年11月6日 8時55分 なとり、新曲「セレナーデ」がTVアニメ【推しの子】第3期 ED主題歌に決定！ 2025年11月6日 8時0分 ドコモ＆WOWOW共同制作ドラマ「北方謙三 水滸伝」2026年2月より「Lemino」で配信決定 2025年11月4日 17時16分