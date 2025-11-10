【おまごと】メインPV＆第3弾キャストに森田成一＆井上喜久子！ 主題歌はPassCode＆田中有紀
2026年1月より放送が開始される新作TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ―ティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）のメインビジュアル＆メインPV、第3弾となるキャスト情報が到着！ OP主題歌はPassCode、ED主題歌を田中有紀が担当することが発表された。
マイクロマガジン社より発売中の『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（著：kiki ／ GCノベルズ）。
能力値ゼロという身でありながら、神のお告げにより勇者パーティに選ばれてしまった主人公・フラムは、仲間に裏切られ、ついには強引に奴隷商に売り払われてしまう。圧倒的な絶望の中、唯一持っていた謎の能力 ”反転” の力でその人生をも反転させ、新たに得た仲間とともに前へ突き進んでいく、ダークファンタジー作品。
2025年4月にTVアニメ化決定が報じられると、SNSを中心に話題となった。
このたび、TVアニメ『おまごと』の放送が、2026年1月であることが発表、メインビジュアルが公開された。今回のビジュアルでは、手前にセーラ、フラム、ミルキット、エターナの4人が描かれている。画面奥にはフラムが追放された勇者パーティの面々や、冷徹で狡猾な冒険者・デインが描かれており、フラムたちの行く末の困難さを暗示するかのような印象的な構図となっている。
また、第3弾キャラクター&キャスト情報として、新たに3名分のキャラクターのビジュアルや紹介文、キャスト情報が到着。
オリジン教の修道女セーラ・アンビレンをMachico、西区のAランク冒険者デイン・フィニアースを森田成一、西区冒険者ギルドの受付嬢イーラ・ジェリシンを井上ほの花が演じ、ナレーションを井上喜久子が務めることが発表された。
公式サイトでは、解禁済みのフラム・アプリコット、ミルキットの別衣装のキャラクタービジュアル、アップデートされたスタッフリストも公開されている。
さらに、オープニング＆エンディングテーマ情報も発表！
オープニングテーマはPassCodeによる『Liberator』、エンディングテーマは田中有紀による「『 need』に決定した。
Machico及び各アーティストからはアーティストコメントも届いており、作品への思いが語られている。
そして3本目となるメインPVもお披露目に。
映像はミルキットの「どうして私をあそこから連れ出したりしたのですか？」、フラムの「ミルキットを幸せにしてあげられたら、私にも生きてていい理由が生まれるんじゃないかって」という2人の関係性が表れたセリフから始まる。
中盤では、本日解禁となった追加キャラクターであるセーラ・アンビレンも登場し、Machico が演じるキャラクターボイスも初公開となった。
映像の後半では、PassCodeによるオープニングテーマ『Liberator』の音源も、一部分を放送に先駆けて聴くことができる。
なお、アニメ公式Xではキャスト発表を記念して、セーラ役・Machicoの直筆サイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンがスタートしている。
（C）kiki・キンタ・kodamazon／マイクロマガジン社／おまごと製作委員会
