ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、全方位型ワイヤレスBluetoothホームスピーカー「Aura Studio」シリーズから新しく「Aura Stidio 5（オーラ スタジオ 5）」を2025年11月13日（木）より発売する。■空間そのものを音と光で彩る存在として、日常に豊かな感性をもたらすHarman Kardon