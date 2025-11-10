部屋全体に光の世界が拡散！全方位型ワイヤレススピーカー Harman Kardon 「Aura Studio 5」
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、全方位型ワイヤレスBluetoothホームスピーカー「Aura Studio」シリーズから新しく「Aura Stidio 5（オーラ スタジオ 5）」を2025年11月13日（木）より発売する。
■空間そのものを音と光で彩る存在として、日常に豊かな感性をもたらす
Harman Kardonは、無駄を排しシンプルな造形美を厳選したマテリアルで実現しながら、50年に及ぶ音響技術の蓄積により極上のサウンド体験を提供するプレミアムオーディオブランド。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久所蔵品にも選ばれた「Apple iSub Speaker」のデザインを踏襲した、同ブランドの代表作となるスピーカーシステム「SoundSticks」をはじめ、一貫したデザイン性の高さは世界最高峰レベルの評価を獲得。本製品は、その特徴的でアイコニックなドーム形状を継承した人気の「Aura Studio」シリーズ最新モデルにあたる。
今回登場する「Aura Stidio 5」は、前作までのデザイン性を踏襲しながらも新しくプロジェクションライトを搭載することにより、壁や天井にも光を映し出すことでより幻想的な空間を楽しめるようアップグレード。さらに独自の「Constant Sound Field」技術を採用し、部屋中に音を広げることでどこにいても上質なサウンドを楽しめることができるほか、新しくセンターチャンネルのための専用ツイーターを搭載し、明瞭性と音の広がりを高め、優れたサウンドパフォーマンスを実現する。洗練されたフォルムは、モダンインテリアに美しく調和し、空間そのものを音と光で彩る存在として、日常に豊かな感性をもたらす。
さらに、波紋や桜、宇宙など、自然を表現した5つのライティングテーマでお部屋や気分に合わせ心地よい雰囲気を演出することが可能なほか、「Harman Kardon ONE」アプリに対応し、明るさやライティングパターンなど細かい設定も簡単に操作可能。テーマに合わせたアンビエントサウンドも再生できる。また、AuracastTMに対応したHarman Kardon製品およびJBLスピーカーと連携することで音楽を複数同時に再生することも可能だ。
部屋を包むHarman Kardonの上質なサウンドとライティング機能のアップグレードにより、さらに独創的な空間を演出することが可能になった「Aura Stidio 5」。モダンインテリアに美しく調和する佇まいとともに、心に響く空間演出が醸し出す幻想的なライティングと音楽体験を堪能できる。
