10月14日、Bリーグ応援番組「B MY HERO!」にて名古屋ダイヤモンドドルフィンズの齋藤拓実と今西優斗のインタビュー映像が公開された。その中で、Bリーグ屈指のポイントガードである齋藤が「Bリーグ歴代No.1ポイントガード」として、元横浜ビー・コルセアーズの河村勇輝の名前を挙げた。 ◆■「他の小さい選手にはない部分」齋藤が絶賛した河村の“凄み” 「総合的に見て歴