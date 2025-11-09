ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 立花容疑者逮捕 細野敦弁護士「実刑になる可能性は高い」 立花孝志 兵庫県 デイリースポーツ 立花容疑者逮捕 細野敦弁護士「実刑になる可能性は高い」 2025年11月9日 10時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立花孝志容疑者が名誉毀損の疑いで逮捕された事件 細野敦弁護士は9日の番組で、起訴されて刑が下された場合について説明 実刑になる可能性が高いと思うと語った 記事を読む おすすめ記事 「サンジャポ」細野敦弁護士、「ＮＨＫから国民を守る党」立花孝志容疑者は「求刑で刑が下されるということになれば、実刑になる可能性は高い」 2025年11月9日 10時28分 未成年飲酒で降板の今森茉耶、「ゴジュウジャー」から姿消すも…戦闘シーンで“登場” 編集に「凄い」の声 2025年11月9日 10時15分 NHK党・立花孝志党首を逮捕 死亡した元県議の名誉毀損疑い 2025年11月9日 11時4分 【侍ジャパン】巨人・大勢が連日のブルペン入り 投球の際の体重移動を映像でチェック 2025年11月8日 17時52分 小雪、着物姿で「いい刃の日」イベントに登場 息子のムダ毛悩みに寄り添うエピソード明かす 2025年11月7日 15時32分