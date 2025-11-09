ドイツ1部マインツに所属するMF川粼颯太が、監督との信頼を築き始めているようだ。11月6日（現地時間）に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズ第3節で、川粼と日本代表MF佐野海舟が所属するマインツはフィオレンティーナと対戦。2‐1で劇的な勝利を飾った。1-1で迎えた後半アディショナルタイムに、佐野のクロスにヘッドで合わせた韓国代表MFイ・ジェソンが決勝点を挙げた。アシストでチーム