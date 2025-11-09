「どんどん良くなってきている」マインツMF川颯太、イタリア古豪相手に奮闘！監督は高評価

ドイツ1部マインツに所属するMF川粼颯太が、監督との信頼を築き始めているようだ。

11月6日（現地時間）に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）のリーグフェーズ第3節で、川粼と日本代表MF佐野海舟が所属するマインツはフィオレンティーナと対戦。2‐1で劇的な勝利を飾った。

1-1で迎えた後半アディショナルタイムに、佐野のクロスにヘッドで合わせた韓国代表MFイ・ジェソンが決勝点を挙げた。

アシストでチームに貢献した佐野はもちろん、先発でフル出場した川粼にも高評価が集まっている。

イタリアの古豪相手に本職のボランチではなく、前半は左ウィングバック、後半は右ウィングバックとして奮闘したからだ。

ドイツメディア『LigaInsider』によれば、7日に行われた記者会見でマインツのボー・ヘンリクセン監督は川粼の働きを評価した。

「新しい大陸に来たら、まずは時間が必要だ。それは新しい文化であり、彼にとって全てが異なっていて新しいものだ」と新しい環境への適応について理解を示しつつ、「彼はドイツに来て4ヶ月が経ち、どんどん良くなってきている」と話した。

「今、彼は少し落ち着きを見せてボールを扱っている。というのは、彼はここをより快適に感じているからだ。彼が次のステージに進むことができることを我々は望んでいるので、それはとても良い兆候だ」と、ヘンリクセン監督は未だ今季リーグ戦1試合出場の川粼に更なる活躍を期待した。