＊ミシガン大消費者信頼感指数（11月速報値）23:00 結果50.3 予想53.1前回53.6 ・1年先のインフレ期待 結果4.7% 予想4.6%前回4.6% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.6% 予想3.8%前回3.9%