元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットを始めたことを明かし、現在の体重を公表した。【動画】現役時から15キロ増…ダイエットを決意し体重を公表した丸山桂里奈 丸山は「自分なりのダイエットを始めました」と報告。身長163センチで現役時は56キロだった体重が、71キロまで増えたことを告白した。妊娠して73キロになり、出産後10キロ減量したものの、そこからま