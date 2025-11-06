「プッシュバック」同乗もANAあきんどは2025年10月より、「ANAのふるさと納税」の返礼品を拡充し、空港の地上支援業務「グランドハンドリング（グラハン）」を見学・体験できるツアーの受付を開始しています。このツアーは、普段は立ち入れない駐機場エリアで、ANAグランドハンドリングスタッフの仕事を間近で見学できるもの。なかには通常のツアーでは体験できない貴重な内容も含まれています。【写真】えっ…これが「佐賀空港