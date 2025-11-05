タレントの指原莉乃（32）が5日までに自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）と女子会トークを展開した。動画で炎上し、勢いでバッグを購入したことを明かした。バッグの中身を紹介する場面で、指原は黒のエルメスのバッグを披露。「このバッグ…聞いてください、皆さん」と語気を強め、「こないだ（小田切）ヒロさんのメイクがうますぎて炎上したんですよ」と苦笑いしながら明か