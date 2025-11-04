ドジャースの大谷翔平投手（３１）夫妻の仲むつまじい２ショットが公開された。ドジャースは３日（日本時間４日）、２年連続のワールドシリーズ制覇を祝福してロサンゼルスでの優勝パレード、本拠地・ドジャースタジアムでのセレモニーを行った。２年連続の開催となったパレードではロサンゼルス中心地の歩道をファンが埋め尽くし、ドジャースタジアムのセレモニーは現地時間月曜日で昼の開催ながら、５万２７０３人が集結した