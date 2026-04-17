米スポーツ予想オンラインサービス「ＯｎｙｘＯｄｄｓ」は１５日（日本時間１６日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）が投打で発揮しているパフォーマンスの異次元さを示すグラフィックを「大谷翔平の偉大さに私たちはすっかり慣れてしまっている。これは物理的にほぼ不可能だ」と紹介した。それは「オールタイムＯＰＳトップ２５」と「オールタイムＫ／９トップ１５（最低５００イニング」だ。大谷は両方に入っているもち