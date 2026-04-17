メッツ戦で今季2勝目米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地メッツ戦に8-2で勝利した。先発登板した大谷翔平投手は、6回2安打1失点、10奪三振の好投で2勝目を挙げた。試合後の会見ではまもなく1歳になる愛娘について聞かれ、明かした成長ぶりが話題になっている。大谷は初回、2回と3者凡退で抑える順調な立ち上がり。3回1死からメレンデスに二塁打を許したが、連続三振でピンチを切り抜けた。5回に失点するも、