打者としても好調なワケサイ・ヤング賞を２度獲得し、その支配的な投球と弾丸のような剛球が『ターミネーター』に例えられる最強右腕ジェイコブ・デグロム（37・レンジャーズ）が投じた157km／ｈを、ドジャースのトップバッターは造作もなくライトスタンドへ運んだ。4月13日（日本時間）に大谷翔平（31）が放った今季第５号は、２試合連続となる先頭打者本塁打だった。「自己最多の55本塁打を記録した昨季は15試合終了時点で４本で