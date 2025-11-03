中国政府は、日本人に対する短期滞在時の「ビザ免除措置」を1年間延長すると発表しました。日本人に対する短期滞在時の「ビザ免除措置」は、観光やビジネスなどでの30日以内の中国滞在についてビザが免除されるというもので、今年12月31日が期限となっていました。中国政府は3日、この措置を来年の12月31日まで1年間延長すると発表しました。ビザの免除措置は新型コロナウイルスの感染拡大を機に2020年3月から停止されていましたが