２０日、黄果樹瀑布の前で記念撮影する秋山素子さん。（貴陽＝新華社記者／周宣妮）【新華社貴州5月22日】米ハーバード大学で学ぶ日本人学生、秋山素子さんが最近、中国貴州省を訪れた。今回が2度目の中国訪問で、初めて中国南西部を訪れ、黄果樹瀑布や花江峡谷大橋を巡った。雄大な自然と巨大橋が織りなす景観に、驚きの連続だったという。増水期を迎えた黄果樹瀑布では、轟音とともに大量の水が流れ落ち、周囲には水煙