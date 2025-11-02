ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#9が、10月31日午後10時より放送された。#9では、SNSをきっかけに人生が激変した女性を特集した。【写真】サウナが癒し…全身にタトゥーびっしりの彫り師・てんてんさん1人目は、スタジオも「きれい」「顔もちっちゃい」と驚愕した美人すぎるラーメン店主・渕田由衣さん。SNSで店の紹介動画が1400万回以上再生されるなど大きな話題を呼び、月の売り上げが100万円から500万円へと