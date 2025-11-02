【カイロ共同】エジプトの首都カイロ近郊ギザで1日、日本が建設を支援した「大エジプト博物館」が正式開館し、祝賀式典が開かれた。三大ピラミッドの近くに建てられ、ツタンカーメンの「黄金のマスク」やクフ王の大型木造船「太陽の船」などが目玉として展示されている。エジプト政府は主要外貨獲得源の一つである観光業の拡大につなげたい考えだ。博物館によると、古代エジプトに関連した文化財10万点以上を収蔵し、単一の文