1999年の主婦殺害事件 容疑者はDNA型鑑定の結果が出る前日に出頭 名古屋市西区の主婦殺害事件 国内の事件・事故 読売新聞オンライン 1999年の主婦殺害事件 容疑者はDNA型鑑定の結果が出る前日に出頭 2025年11月1日 20時59分 ざっくり言うと 1999年に愛知県名古屋市西区で当時32歳の主婦が刺殺された事件 殺人容疑で69歳女が逮捕され、県警は動機や経緯の解明を進めている 女はDNA型鑑定の検体の提出に応じ、結果が出る前日に1人で出頭していた