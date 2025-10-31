日本フエルトがこの日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。上限を１２０万株（自己株式を除く発行済み株数の６．７６％）、または７億５０００万円としており、取得期間は１１月４日から来年５月２９日まで。市場買い付けのほか、東京証券取引所の立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）により取得する。 出所：MINKABU PRESS